Cela s’appelle une casserolade. Les militants de la France Insoumise l’avaient utilisé comme mode d’expression de leur mécontentement le 23 septembre dernier à l’échelon national, ce rassemblement à Paris qui a fait dire aux militants qu’ils étaient 150.000 quand la police annonçait de son côté 30.000 participants.

Les militants du Marmandais de la France Insoumise veulent se faire entendre et faire entendre leur mécontentement ce samedi matin. Ils organisent un rassemblement devant la permanence du député LREM Alexandre Freschi, au 85 rue de la Libération, casseroles en mains. Les raisons de ce regroupement protestataire: «Emmanuel Macron a été seulement choisi par un Français sur 7 au premier tour de la présidentielle. Il lance brutalement une série de réformes dont le but est de mettre en coupe réglée la plus grande partie de la population et l’intérêt général au service des plus riches et des intérêts privés (démantèlement du code du travail, rabotage des APL, taxation des retraités, suppression de l’ISF, mise en œuvre du CETA…). Tout cela à grands renforts d’insultes visant ceux qui protestent: «des riens», «des fainéants», «cyniques» et autres noms d’oiseaux. (…). Le groupe d’appui France INsoumise de Marmande appelle à casseroler devant la permanence du député, à côté de la sous-préfecture, au 85 rue de la Libération, tous les samedis matin. Casseroles et autres objets sonores sont les bienvenus ainsi que pancartes et affiches»

Le premier rendez-vous est fixé pour ce samedi 7 octobre à 10h30.