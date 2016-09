Marmande [Carte] Les communes qui accueilleront les migrants

Les migrants. Il s’agit bien d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuient la guerre et arrivent dans des conditions indignes.

Ainsi le gouvernement a-t-il demandé aux préfets de prendre en charge ce dossier, préfets qui s’appuient ensuite sur le tissu social susceptible de mobiliser les places d’accueil.

5 migrants minimum par commune

Le sous-préfet, Francis Bianchi, se rapproche des maires qui hébergeront des migrants. En Marmandais, c’est Solincité qui a la main sur le logement des migrants. 40, voire 45 vont arriver comme le confirme Francis Duthil, maire du Mas d’Agenais, président de Solincité: « Nous nous sommes rapprochés en premier lieu de notre bailleur social, Habitalys. Nous allons dans un second temps vers les mairies qui se manifestent pour accueillir des migrants» déclare-t-il.

Et elles sont plus nombreuses qu’on ne croit à s’être manifestées, mais les règles d’accueil répondent à une logique: impossible de loger des demandeurs d’asile dans des secteurs isolés. Les relais avec les administrations seront indispensables, cela fait partie de cette mission d’accompagnement et de suivis.

C’est donc sur l’axe Bordeaux-Agen (accessible par la SNCF) que ces familles ou individuels devront trouver à habiter. Les premiers sont attendus le 15 octobre, une première vague annonce-t-on.

Comme le dit Gilles Lagaüzères, maire de Ste-Bazeille: «Il faut comprendre que cette situation est ponctuelle, il n’est pas à souhaiter qu’elle perdure». Il accueillera 5 personnes. «Une façon de renvoyer l’ascenseur à l’Etat dont nous sollicitons les services».

En rouge, les villes qui accueillent les migrants, en vert ceux qui s'étaient positionnés pour en recevoir.

