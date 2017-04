Les parents d’élève du regroupement pédagogique intercommunal de Lerm-et-Musset, Saint-Michel-de-Castelnau et Giscos n’ont pas manqué le rendez-vous annuel avec la carnaval. Pour l’occasion, ils avaient décoré et fabriqué pour cette année un énorme dragon qui s’est promené dans le centre de la commune.

Sous les cris des enfants

Beaucoup d’enfants étaient déguisés, et ils ont suivi et amené le dragon sur la place de l’église où le tribunal s’est réuni. Les enfants avec leurs questions et leurs réponses ont fait rire tous le public réuni pour la circonstance. Tout effrayant qu’il soit, le dragon n’a pas échappé à la sentence. Sa mise à feu s’est faite sous les cris de joie des enfants.