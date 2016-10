Langon Carm'n Jazz : swing aux Carmes

Vendredi 7 octobre, les Carmes de Langon vont swinguer avec l’« Eleonor Big Band » et le BBDG Quartet.

Cette soirée musicale Carm’n Jazz « Le cœur qui swingue » est organisée par les clubs service Rotary, Lions et Kiwanis, au profit des jeunes autistes de l’IME l’Estape de Saint-Macaire.

On ne présente plus le groupe BBDG Quartet, quatre Sud-Girondins pur sucre qui proposent depuis plus de dix années, de bars en salles de concert, une balade swinguante autour de la Planète Django.

Musiques afro-américaines

L’« Eleonor Big Band », grande formation des élèves de 3e Jazz du collège Eléonore de Provence de Monségur, revisite quant à lui le répertoire des musiques afro-américaines avec l’énergie de la jeunesse.

De Duke Ellington à Marcus Miller, en passant par Herbie Hancock et Weather Report, ils nous offrent leur travail, le temps d’un concert.

C. B.

Concert vendredi 7 octobre à 20h30 au centre culturel des Carmes à Langon. Tarif plein : 15€, 10€ -18 ans et gratuite -12 ans. Réservations : Office de tourisme 05.56.63.68.00, 06.76.88.55.90 ou 06.88.38.17.27.