Installés à la cinquième place du championnat Promotion Honneur, les Capsylvains sont désormais assurés d’y rester, a minima, l’écart étant fait avec l’autre moitié du tableau. Ce serait cependant le pire des scénarios puisque seuls les quatre premiers accéderont aux phases finales en avril. Il faut donc partir en reconquête dès le 8 janvier pour grignoter son retard, un scénario auquel croit le coach sud-girondin Cédric Tauzin.

“Cédric, en préambule, un mot sur votre phase aller.

On a fait un bon début de championnat avant de tomber sur des formations qui nous étaient supérieures, au moment où on les a rencontrées en tout cas. Puis nous avons mieux terminé, notamment face à Cestas, qui est une très belle équipe.

Vous êtes en capacité de viser l’une des quatre premières places ?

Imaginer faire des phases finales est toujours plaisant et là nous avons en effet la possibilité d’y croire. Tout est possible mais il va falloir pour cela faire un sans faute lors des trois premiers matchs à la reprise, ce avant de rencontrer les trois gros. Si nous voulons faire quelque chose de palpitant, cela passera par un résultat, au moins, durant cette phase compliquée. Il ne nous faut cependant pas brûler les étapes.

Votre groupe a cette ambition chevillée au corps ?

Oui et qualitativement, il a les moyens d’y parvenir. Maintenant, quantitativement nous sommes plus justes et c’est difficile de générer de l’émulation. Reste que ce groupe est très sympa, humainement très attachant et que nous avons tous très envie de retrouver la saveur des phases finales. Nous avons encore pas mal de travail à faire mais les garçons sont à l’écoute et ont cette envie forte. Nous avons certes perdu des matchs mais jamais sans que les joueurs aient manqué d’envie et d’implication. Nous allons donc tout mettre en œuvre pour tenter d’atteindre cet objectif.”