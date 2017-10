Originaire d’Argentine et installé à Bilbao, Capsula voue une admiration sans borne à David Bowie. En 2012, il lui a rendu hommage en réinterprétant The Rise and Fall Of Ziggy Stardust et The Spider from Mars. Dre&amin Of Ziggy Stardust, l’album, voyait alors le jour.

A la mort de David Bowie, Capsula a joué en live à Austin pui se produira en tournée en Espagne. Du glam au rock-garage avec un soupçon de psychédélisme, Capsula insuffle une belle énergie brute dans les œuvres monumentales que sont les chansons de Bowie. Capsula a réussi pleinement à transposer l’univers chargé de David Bowie sans pour autant se contenter d’un simple mimétisme.

Vendredi 27 octobre à 20h30, espace 180 Château Rouge à Ste-Bazeille.

Entrée 12€ (gratuit -18 ans), bar et restauration légère sur place à partir de 19h30. Réservation au 06.28.33.54.10.