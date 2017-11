Avec un temps estival, 25 Bommais ont récemment pris le chemin du Lot-et-Garonne avec objectif pour les plus jeunes de démarrer la saison sur une course d’eau vive avant d’attaquer les challenges jeunes départementaux.

Pour les plus grands c’était de continuer le processus de qualification aux Championnats de France qui se dérouleront en mai sur la Vézère à Treignac.

Deux épreuves ont permis de classer les compétiteurs en course contre la montre. Le samedi, une course sprint de 50 secondes environ sur le site des Roches à Tonneins et le dimanche une course classique de 13 minutes environ entre le site des Roches et le Pont de Tonneins.

Des podiums chez les plus jeunes: Zélie Pradalier en poussines monte sur la 3e marche du podium. Noa Pradalier remporte la catégorie Benjamine en devançant Matissa Fonmarty 4e et Nathalia Fernandez Gomes 8e.

En minime Dame, Manon Blouin prend une très belle 4e place. Julie André réussie sa rentrée avec également une belle 4e place en junior. Chez les garçons, Timéo Ianotto se classe 5e en poussin.

Bel affrontement chez les benjamins avec une 2e place pour Léandro Russo suivi de près (30 centièmes) par Marius Born 3e, Axel Navarri prend la 6e place devant Théo Gobin Pascaud 7e. En minime, Tom Riotte assure la 3e place devant Alexis Negro 11e . Victoire d’Antoine Kieffert et 7e place pour Louis Canie en kayak catégorie cadet, Théo Khemri se classe second en canoë monoplace.

Victoire avec la manière pour Raphaël Lescorce qui réalise le meilleur temps des épreuves toutes catégories confondues, il est talonné par Maxime Forté 11e et Filipe Russo 13e.

Enfin chez les vétérans, Fabrice Pradalier gagne de quelques centièmes la catégorie, Pascal Bastier prend une très belle 6e place et devance Jean Noël Kieffert 11e.