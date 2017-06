CANICULE. Le Département au soutien des personnes les plus fragiles

Dans le cadre du déclenchement de l’alerte orange, le département de la Gironde, inscrit dans le dispositif de prévention du plan national canicule (PNC), active une cellule de crise et un numéro d’information et d’orientation, le 05.56.99.66.99, afin d’apporter un soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées, ainsi qu’aux professionnels œuvrant dans le domaine.

Par ailleurs, afin de veiller au bien-être et à la sécurité des personnes âgées à leur domicile, le Département de la Gironde financera une heure supplémentaire d’intervention par jour pour tous les bénéficiaires APA, sur validation préalable du médecin d’astreinte.

Numéro d’information et d’orientation : 05.56.99.66.99. Plate-forme ouverte de 8h30 à 18h, du lundi au vendredi pendant la durée de l’alerte canicule.