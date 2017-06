Le SMUR du centre hospitalier Sud-Gironde a été appelé à la rescousse à l’école primaire Saint-Exupéry de Langon. En cause : la vague de chaleur qui s’est abattue sur la région et qui a provoqué une série de malaises parmi les enfants de l’école.

Une quinzaine d’entre eux a été affectée d’après ce qu’a constaté ce parent d’élève. “J’ai été appelé parce que mon enfant s’est trouvé mal dans l’après-midi. Rien d’inquiétant semble-t-il mais la situation semblait un peu confuse dans l’établissement”.

35° mardi, 37 mercredi

Le département de la Gironde a été placé en vigilance orange à la canicule : une mesure décidée dimanche par le préfet – et prolongée depuis jusqu’à jeudi – en fonction des prévisions de Météo-France. Les températures ont dépassé 35°C ce mardi et devraient atteindre 37°C dans la journée de mercredi. Elles ne descendront pas en dessous de 21°C la nuit.

Le préfet appelle à nouveau chacun à la plus grande vigilance et tout particulièrement les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, personnes isolées, femmes enceintes et enfants …). Il est recommandée de maintenir son logement frais (fermez fenêtres et volets la journée), de boire régulièrement de l’eau, de se rafraîchir le corps plusieurs fois par jour, d’utiliser ventilateur et/ou climatisation et d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes.

Toutes les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé www.solidarites-sante.gouv.fr et des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr