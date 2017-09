« Je m’appelle Candice, j’ai 13 ans, j’aime la danse, la musique. » L’élève du collège François Mauriac de Saint-Symphorien est loin d’être une jeune fille comme les autres.

Émue par la misère grandissante, elle a décidé de consacrer son été à une cause au Secours Populaire de Saint-Léger-de-Balson. Danièle, la responsable de l’antenne ainsi que toute l’équipe des bénévoles l’adoptent immédiatement ! « C’est la plus jeune bénévole qu’on n’ait jamais eue au secours populaire ! Elle est dynamique, souriante et nous aide beaucoup ! » déclare Danièle.

Plus tard, je voudrais être juge d’instruction.

« Plus tard, je voudrais être juge d’instruction » dit la jeune fille de 13 ans. Un projet très ambitieux que la jeune fille ne manquera pas de réaliser quand on voit sa détermination et son énergie. « Cela faisait un moment que je voulais faire partie d’une association bénévole alors à l’arrivée des vacances, j’ai cherché une association dans les alentours, j’ai trouvé le secours populaire et je les ai contactés. Depuis je suis bénévole » !

Elle y consacre beaucoup de temps, en fonction de la disponibilité de ses parents qui doivent bien sûr la conduire de Balizac à Saint-Léger de Balson. Tantôt pour aider au rangement et au tri des affaires et objets déposés par des habitants désireux aussi d’apporter un peu de soutien aux plus démunis, tantôt lors des journées d’accueil au public pour la distribution de colis.

Candice confie que cette envie d’aider et de s’impliquer dans la vie associative n’est pas née par hasard non plus… « Ma famille est engagée dans des associations bénévoles, et nous donnons régulièrement. Plusieurs membres de ma famille sont également bénévoles et tout cela m’a donné envie de l’être également ! »

Elle remettra ça l’an prochain

Elle ajoute, du haut de ses 13 ans : « Pour certains, la situation est très difficile autant sur le plan financier que relationnel et les aides des associations sont très importantes pour eux. Notre objectif est de leur apporter du nécessaire vital et de la chaleur humaine, c’est pour cela que nous avons besoin de dons et de jeunes bénévoles ».

L’été touche bientôt à sa fin et Candice gardera de cette expérience, un goût particulier, celui d’avoir pu apporter sa contribution à la lutte contre la précarité. Elle attaquera sa rentrée avec des rencontres, des images inoubliables et renouvellera l’expérience l’an prochain.

Ses parents commentent son engagement : « Nous sommes très fiers de l’engagement de notre fille bien que nous n’étions pas au courant au départ. »

A l’agenda

Le Secours Populaire de Saint-Léger-de-Balson organisera sa Foire aux livres, le 18 novembre. Afin d’avoir un plus large éventail de livres, l’équipe lance un appel pour des dons de livres. Il est possible de les déposer lors de l’ouverture de l’antenne, le deuxième samedi et lundi de chaque mois de 13h à 16h30, les 9 et 11 septembre ou les 9 et 14 octobre, soit prendre contact par téléphone au 05.56.65.72.83.

Myriam Mekouar