« Notre objectif, c’est la prévention » : Martine Calzavara, présidente du centre communal d’action sociale, s’inscrit ainsi pleinement dans la ligne directrice d’Octobre rose, puisque tel est le but de cette opération nationale que Marmande relaie depuis quelques années. Inciter les femmes (et les hommes) au dépistage du cancer du sein, tel est le fil rouge de tout un mois d’animations, pédagogiques, festives et ludiques, destinées à faire connaître les moyens de prévention de ce cancer qui fait encore trop de mal. « Il y a une très forte mobilisation des services et des associations depuis cette année » se réjouit Jocelyne Aili, responsable du projet sur Marmande, qui travaille en étroite collaboration avec la Ligue contre le cancer, acteur incontournable sur tout le département.

Avec deux temps forts pour la cité de la tomate : l’accueil, ce week-end, d’une randonnée cycliste vraiment pas comme les autres et une autre édition, le 15 octobre, de « La Filhole pour elles », entre course et marche solidaires.

Dimanche 1er octobre

« A la mer à vélo » est une randonnée cycliste organisée pour la troisième année par l’association 4S (Sport Santé Solidarité Savoie) : des femmes, toutes touchées par la maladie, partiront ainsi de Marmande, dimanche matin, pour rejoindre Gruissan, avec plusieurs étapes prévues pour sensibiliser la population. Arrivées samedi soir à Marmande, elles en repartiront le lendemain matin, dimanche 1er octobre, depuis la place du marché, et c’est là que les Marmandais pourront venir les rencontrer et les encourager. Attention, il faudra se rendre sur place entre 8h30 et 9h15 : les » filles » doivent en effet partir assez tôt pour respecter leur planning ! Mais les animations prévues, elles, devraient durer jusqu’en milieu de matinée : des démonstrations d’escrime et d’aviron, des échauffements avec la gymnastique, un stand d’information, l’occasion d’accrocher un ruban rose sur l’arbre à vœux…

Mardi 10 octobre

Animations et informations sur le dépistage du cancer du sein à l’hôpital, organisées par la Ligue en partenariat avec la mairie de Meihan-sur-Garonne.

Jeudi 12 octobre

De 9h30 à 12h, dans le hall de la gare, seront proposés des stands d’information et un atelier beauté dans le cadre de « Ma gare partenaire de la prévention », la SNCF s’associe également à Octobre rose.

Dimanche 15 octobre

« La Filhole pour elles », un rassemblement aussi sportif que festif qui avait réuni plus de 200 personnes l’an dernier. Le rendez-vous est donné à tous à 9h30, sur la plaine de la Filhole, pour différents parcours de randonnées et de courses. Chacun pourra y participer, habillé de rose, et une participation de 2€ sera demandée (gratuit pour les enfants), entièrement reversée à la Ligue contre le cancer, qui tiendra également un stand d’information. A 11h30, place au lâcher de ballons puis au pot de l’amitié.

Pendant tout le mois d’octobre, les associations sportives marmandaises se mobiliseront pour la Ligue contre le cancer.