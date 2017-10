Cancer du sein : mieux dépister la maladie

Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez les femmes. En 2015, il y avait 54 062 nouveaux cas estimés en France métropolitaine. A l’occasion d’octobre rose, mois dédié au dépistage du cancer, il est utile de rappeler l’importance du dépistage.

En effet, dépisté à temps, la survie à 5 ans est de 99 % pour un cancer du sein. De plus, les cancers dépistés tôt nécessitent généralement un traitement moins lourd et moins long. C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposées.

La mammographie pour dépistage

L’Institut national du Cancer (InCa) met à disposition des femmes un livret d’information téléchargeable gratuitement sur son site internet. L’occasion d’en apprendre plus sur l’importance du dépistage.

Dans le cadre du cancer du sein, il s’agit d’une mammographie associée à un examen clinique des seins. « Le dépistage permet de repérer une lésion avant l’apparition de symptômes, et notamment de détecter des cancers de plus petite taille et moins évolués, avant qu’ils ne soient palpables », décrit l’InCa.

L’importance de l’autopalpation

En plus d’une mammographie à réaliser tous les deux ans, à partir de 50 ans, il est conseillé aux femmes de s’auto examiner, une fois par mois à partir de 25 ans.

Grâce à cette autopalpation, elles peuvent détecter rapidement les changements et les anomalies. Pour que cet examen soit efficace, certaines habitudes sont à prendre. Mieux vaut pratiquer l’autopalpation des seins en dehors de la période des règles, pour éviter que les seins soient douloureux ou gonflés. Sous la douche, avant de dormir, l’important reste de trouver le moment idéal pour chaque femme.

Pour commencer, il est recommandé d’observer son sein en levant le bras (changement du mamelon, peau d’orange…) puis de palper avec la main opposée et les doigts tendus en réalisant des mouvement circulaires. Dans tous les cas, le moindre doute doit vous pousser à consulter un professionnel. Cet examen à pratiquer chez soi ne dispense pas d’un rendez-vous fréquent chez son gynécologue.

APEI-Actualités. Johanna Amselem