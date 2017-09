Voir des baigneurs s’amuser dans le canal latéral de la Garonne n’est pas chose rare à Fontet et dans d’autres villages. Et pourtant, si la chaleur de cette fin d’été peut donner des envies, il est formellement interdit de se baigner dans le canal. Et ce pour de multiples raisons.

Pas d’exception à Fontet

Cette interdiction concerne l’ensemble des canaux de France gérés par Voies Navigables de France. Quelques exceptions existent mais ce n’est pas le cas de Fontet qui profite d’une base de loisirs avec un lac rouvert au public depuis le mois de juillet. De plus, la salubrité avec l’eau des canaux pouvant charrier bactéries et déchets peut poser problème, tout comme la prolifération des algues rendant aléatoire la visibilité dans l’eau.

Par ailleurs, le canal est destiné à la navigation des bateaux, des canoës et des plaisanciers qui ne voient pas forcément les baigneurs. S’ajoute à cela la manœuvre des écluses pouvant générer des courants très importants et dangereux.