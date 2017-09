L’Egeria Densa, ou Élodée Dense : un nom bien élégant ! Et pourtant, depuis 2010, elle est un fléau dans le canal de Garonne, du Mas d’Agenais à Castets-en-Dorthe. Il s’agit d’une algue invasive qui bénéficie ici de très bonnes conditions pour se développer à foison : peu de courant, une bonne température et même de fortes chaleurs ces derniers temps.

Une problématique pour les écluses

L’Élodée Dense est élégante, le regard (et l’esprit) peut se perdre dans ses balancements, ses danses, ses ondulations au gré des flots. Mais pour les usagers du canal, elle est un fléau : elle est très abondante et particulièrement dense (d’où son nom ?), ce qui a pour effet d’entraver la navigation et de gêner la manipulation des écluses. Il est donc indispensable de contenir son invasion autant que possible en attendant de trouver une solution pour faire disparaître Egeria Densa.

Les Voies Navigables de France, en charge de la gestion du canal, font intervenir très régulièrement une entreprise pour faucarder les algues. Le faucardage s’exécute avec un faucard et le mot faucarder qui vient du mot faucher s’applique au fauchage en milieu aquatique. Les algues sont coupées puis extraites de l’eau et mises à sécher sur la berge avant d’être évacuées.

Difficile à contenir

Son invasion est difficile à contenir pour plusieurs raisons. D’une part, à cause de sa croissance vertigineuse et sa capacité d’adaptation, facultés qui font d’elle une plante aquatique appréciée des aquariophiles adeptes des aquariums d’eau douce. D’autre part, à peine est-elle coupée, qu’elle repousse de plus belle ! Et pourtant, la contenir est indispensable, sa rapide propagation pourrait transformer le canal en jungle subaquatique !

Véronique Tinel