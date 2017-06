Le canal du midi et celui de la Garonne: leur parcours est intimement lié. D’ailleurs ne se rejoignent-ils pas « Aux ponts Jumeaux » (1) à Toulouse ? Un symbole pour cet ouvrage espéré depuis l’Antiquité et qui a vu le jour grâce à la ténacité de Pierre-Paul Riquet qui a investi une partie de sa fortune notamment pour prouver que l’alimentation en eau du canal du midi était possible.

C’est en 1665 que le Bitterois est autorisé à creuser une rigole d’essai pour amener l’eau au seuil de Naurouze, lieu stratégique de la ligne du partage des eaux et point culminant du canal (189m).

Le succès est au rendez-vous et les travaux débutent deux ans plus tard avec la construction du barrage de Saint-Ferréol (6 millions de mètres d’eau), lui-même alimenté par les ruisseaux de la Montagne Noire.

1838-1856

L’eau suit « la rigole de la plaine » jusqu’au seuil de Naurouze où les eaux partagées se dirigent vers la Méditerranée et l’Atlantique. Pierre-Paul Riquet mourra six mois avant la mise en eau généralisée du canal le 1er octobre 1681 : aidé par ses enfants, il avait pourtant envisagé de poursuivre son œuvre de Toulouse à Castets-en-Dorthe mais il faudra attendre 157 ans pour voir le début des travaux…

Ce projet est confié par l’État à l’inspecteur de Ponts et Chaussées Jean-Baptiste de Baudre. L’alimentation en eau pour le canal latéral s’avérera beaucoup plus simple que celle du canal du midi, vu sa proximité avec le fleuve.

Le canal de Garonne et celui de Montech à Montauban sont alimentés par la Garonne avec une alimentation sur trois points : la prise d’eau de Saint-Pierre à Toulouse, 6m3 d’eau à la seconde, la prise de Pommevic Tarn et Garonne débite 1m3 à la seconde et complète les besoins à l’aval de Moissac : la prise d’eau de Brax près d’Agen est destinée à sécuriser la fourniture d’eau en cas de rupture d’alimentation.

À noter que l’eau du canal est aussi utilisée à des fins agricoles et s’il n’est plus utilisé pour le transport des marchandises, il attire de nombreux aujourd’hui de nombreux touristes.

Maryse Lacoste

(1) Ponts jumeaux : point de rencontre entre les eaux venues de la Méditerranée par le canal du midi et celles de la Garonne par le canal de Brienne.