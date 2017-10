Dans le cadre de la suite de l’exposition « le Grand Siècle », les œuvres de l’atelier d’expression du centre hospitalier de Cadillac consacrées aux fables et contes de Perrault, décorent admirablement les murs de la salle du conseil de la mairie.

Elles serviront de support au Café-rencontre de ce jeudi 5 octobre à 14h30, sur les lieux mêmes, où vous êtes invités à entendre et découvrir des lectures interprétées par les deux comédiens Cécile Delacherie et Arnaud Poujol : « Un salon au fond du lac ».

Outre les fables connues, « Le corbeau et le renard » et « Le loup et l’agneau », vous serez charmés par « La barbe bleue » et « Tu me veux papillon ».

►Café-rencontre jeudi 5 octobre à 14h30 à la salle du conseil de la mairie de Cadillac. Entrée libre.