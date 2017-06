Ce week-end de Pentecôte, l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux organise des portes ouvertes dont la notoriété ne cesse de grandir au fil des années.

Bien que touchés dans leur chair par les dernières gelées, les viticulteurs se mobilisent pour faire de cet événement un week-end festif, gastronomique et élégant.

Puisque le vin participe aussi à un art de vivre, il s’agira d’un rendez-vous culturel et convivial ouvert à tous visant à promouvoir les lieux de notre territoire au travers de 14 circuits destinés à guider les visiteurs dans 40 châteaux et propriétés viticoles. Ils proposeront pour l’occasion des dégustations de leurs produits ainsi que des rencontres avec des producteurs de notre région.

120 voitures anciennes

Il s’agira aussi de mettre en valeur un patrimoine exceptionnel. « Nous avons la chance de posséder un terroir d’exception, doté de paysages uniques avec ses vignobles en coteaux, mais également un important patrimoine architectural avec ses châteaux historiques, ses églises romanes, et ses belles demeures », explique Jean Médeville, président de l’appellation.

Le rallye de voitures anciennes sera un des temps forts du week-end, orchestré de main de maître par Jean-Christophe Brunet. Il réunira cette année 120 véhicules dont une De Dion-Bouton de 1899, une limousine Panhard de 1908, des sportives anglaises et italiennes des années 60 et 70, en passant par les classiques des années 30 dont des cabriolets Delage. Une place sera également consacrée durant ces deux jours aux produits du terroir, grâce à des marchés de producteurs. La Maison des Vins de Cadillac apportera enfin une touche ludique et pédagogique, permettant aux petits et aux grands de découvrir les cépages bordelais, tout en cultivant la curiosité par des énigmes sur la vigne. Ce week-end sera très animé autour de Cadillac qui fête le 400e anniversaire du Centre hospitalier avec des expos, randonnée pédestre, spectacles gratuits et feu d’artifice dans les jardins du château

Éric Boulanger

Le programme

Rassemblement des voitures anciennes : samedi 3 juin à 13h30, à la Maison des Vins de Cadillac.

Dimanche 4 juin à Rions, place de la Mairie et école à 9h et à la Maison des Vins de Cadillac à 16h30. Initiation gratuite à la dégustation à la Maison des Vins de Cadillac les 3 et 4 juin de 14h à 19h (40mn, sans réservation ( l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération) ; jeux d’animations pour petits et grands, nouvel espace de jeux pour les enfants et l’aire de pique-nique qui sera lancée pour ces journées avec des paniers pique-nique Bienvenue à la Ferme en vente. Jeu concours «circuit découverte».

Intronisation : séance d’intronisation par la Connétablie des Cadillac Côtes de Bordeaux dimanche 4 juin à 16h à la Maison des Vins de Cadillac.

Durant les deux jours, 40 châteaux des Cadillac Côtes de Bordeaux accueillent le public de 10h à 19h.

Les marchés

Samedi 3 juin (le matin), marché local à Cadillac et à Camblanes-et-Meynac. Marché de producteurs « Bienvenue à la ferme » au domaine du Cheval Blanc, avec restauration sur place à Saint-Germain-de-Grave (contact : 05.56.23.94.76).

Dimanche 4 juin, marché local à Rions (le matin).

Infos

Maison des Vins de Cadillac au 05.57.98.19.20 ; office de tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac au 05.56.62.12.92. Sites : maisondesvinsdecadillac.com ; cadillaccotesdebordeaux. com.