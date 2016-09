Marmande Ça déménage aux Sureaux !

C’est au 10 rue de la Libération que nous retrouvons l’équipe des Sureaux dans leurs tout nouveaux locaux. La décoration reste encore à faire mais l’escargot aux couleurs européennes – créé par une ancienne volontaire – trône déjà dans la vitrine. Depuis 25 ans, le Centre poursuit un objectif ambitieux : « promouvoir la mobilité, l’égalité des chances et l’autonomie en milieu rural ».

« Accompagner ici et là-bas, à tous les âges ». Voilà l’ambition du directeur, Thomas Gilet. À la rentrée, l’association poursuivra l’animation de temps d’activités périscolaires (TAP) sur les communes de Fourques-sur-Garonne, Beaupuy et Castelnau-sur-Gupie. Comme précédemment, un des salariés ira accompagné d’un service volontaire européen (SVE). « À 4 ans, l’enfant côtoie déjà un étranger » explique le directeur qui souhaite éveiller à la citoyenneté européenne dès le plus jeune âge.

En septembre reprendront également dans les nouveaux locaux les cours d’anglais. C’est donc le moment de s’inscrire. Pour des cours en groupe, compter entre 114 à 183€ par trimestre (entre 22€ et 25€ l’heure en individuel).

Si la rentrée s’annonce dynamique, l’été n’en a pas été pour le moins chargé. Après l’assemblée générale de l’association le 17 juin, les échanges de jeunes dans le cadre du programme Erasmus + se sont enchaînés en Estonie, Serbie et Slovaquie. Pour cela, la structure doit préparer des dossiers et accompagner les participants dans leur préparation.

Par ailleurs, l’association continue d’assurer un soutien sur l’accueil et l’envoi de SVE, ainsi que l’organisation de camps et animations. Tout cela autour de « l’altérité », la volonté de « rencontrer l’autre avec sa différence » comme le définit le directeur.

Budget, le nerf de la guerre

Sur les 5 dernières années, près de 630 jeunes ont participé aux activités du centre. « Cela pourrait être plus » ajoute Thomas Gilet qui consacre la majorité de son temps à faire vivre l’association. En plus des subventions publiques (FONJEP et CAF), et de la participation financière des jeunes, le centre a reçu cette année 1000€ de la ville de Marmande (21.000 avaient été demandés), ainsi que des financements européens en fonction des projets retenus.

Centre des Sureaux, 10 rue de la Libération à Marmande/05.53.94.40.45/centredesureaux@gmail.com