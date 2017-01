Ça commence comme un polar sous la pluie, l’asphalte mouillé. 20h, où trouver un havre chaud où se restaurer, se divertir, un havre de paix…

Jusqu’à 21h30

Le bar cave V and B joue les prolongations jusqu’à 20h30 le vendredi. Non loin de là, sandwiches et formules grillades/salades au Dream, route des Frères Saint-Blancard ; il sert jusqu’à 21h et est fermé le dimanche. Bien sûr il y a les restaurants qui servent généralement jusqu’à 21h30, L’Atelier, Claude Darroze, la pizzeria Le Don Camillo (21h en semaine, 22h vendredi et samedi), La Madrague jusqu’à 21h15, L’Oriental, cours des Fossés ; le restaurant oriental Le Saf Saf, spécialiste du couscous… La liste n’est pas exhaustive.

À la cafétéria Crescendo, à Moléon, le service va jusqu’à 21h30 en semaine et 21h le dimanche. Il y a également le camion à pizza le week-end (jusqu’à 21h30), Egé Kebab, rue Jules-Ferry (21h30), Pizza Mateo -depuis 10 ans- sur le parking de Netto (21h30), « J’adooore les sushis », traiteur japonais (du mardi au samedi 21h30/22h).

Le bar-restau Le Longin jusqu’à 21h/22h30, « en fonction du monde » précise le patron Bernard Faugas. Le vendredi et le samedi il y a des concerts («Les Woods», rock 70’s, samedi 26 novembre à 21h) et c’est ouvert jusqu’à 1h30. On peut grignoter des « racions » espagnoles, de la Poutine du Québec, « les clients la réclament ». Ouvert jusqu’à 21h30 aussi le kebab Maxim’s I, cours des Fossés. À 21h, on peut se faire une toile au cinéma Les 2 Rio.

Jusqu’à 22h

Le Dynastie à Moléon, buffet asiatique, assure le service jusqu’à 22h ; au Kiosque à Pizzas, route de Bazas, officie le souriant Jimmy Lietout depuis 9 ans : « le vendredi et le dimanche sont les plus grosses soirées. Le week-end on est deux. » La sandwicherie Le Subway, du lundi au jeudi ainsi que le dimanche 22h ; vendredi et samedi 23h. Ceux qui ont envie de nager peuvent se rendre au Spadium, le mardi et vendredi jusqu’à 22h; faire de la gym chez Globule Fitness, tous les jours jusqu’à 22h.

On fait du dépannage

Dernier arrivé chez les pizzatiers, Pizza Pronto, cours du Maréchal De Lattre de Tassigny, qui sert ou livre à domicile les calzone jusqu’à 22h et 22h30 le week-end. Institution de la place de la Libération, la supérette Vival d’Ali Ben Mhenni et Imed Tiliouine. « On fait du dépannage le soir, les oublis de sucre, de café, de pain ; les achats de dernière minute » nous explique Imed.

Jusqu’à 22h30

À La Boucherie à Moléon, on peut déguster une côte de boeuf jusqu’à 22h30 en semaine, 23h le samedi et 22h30 le dimanche. Le snack kebab, cours Sadi Carnot, 22h30 également. La crêperie Le Phare, rue Baron, jusqu’à 22h30 du mercredi au samedi. Une nouvelle adresse au 94, cours De Lattre de Tassigny : Pink Sushi Bar. Ce restaurant à thème Manga propose de la cuisine japonaise, sur place ou à emporter, jusqu’à 22h en semaine et 22h30 le week-end.

Jusqu’à 23h

La brasserie Le Cochon Volant fait son dernier service à 22h, on peut y manger jusqu’à 23h. Le Mc Donald’s à Moléon est ouvert jusqu’à 23h du lundi au jeudi ; 23h30 vendredi et samedi et 23h le dimanche. Le kebab Maxim’s II, cours du Maréchal De Lattre de Tassigny, assure le service jusqu’à 23h du mardi au dimanche. Et aussi les terrains couverts de So Foot. avenue Léon Jouhaux.

Jusqu’à 1h

Le bowling laser Metropolis, sur la zone d’activité Family Place, est ouvert jusqu’à minuit le mercredi et jeudi et 1h du matin le vendredi et le samedi.

Jusqu’à 2h et au-delà

À l’opposé, sur la ZI Dumès, rue Condorcet, l’adresse nocturne est Chez Micka, jusqu’à minuit en semaine et le dimanche ; jusqu’à 2h vendredi et samedi ; restauration à toute heure, matchs sur grand écran, tapas le soir. On y retrouve les équipes sportives après leurs entraînements, des assos… « Pour l‘Euro de foot, c‘était la folie. On a même dû refuser du monde » raconte Micka.

Spots de nuit

Le Lou Bar, au Bois de la Mourasse, c’est le spot de nuit : bar pub, DJ, jusqu’à 2h du jeudi au dimanche. « Le jeudi, on accueille ceux qui ne travaillent pas le lendemain, ceux qui sortent d‘un pot commun. On surfe sur le créneau des RTT », nous explique derrière le bar Clément Birem. « Le vendredi, il y a les joueurs de foot après l‘entraînement. » Début janvier, avec son cogérant Vincent Mauléon, il mettra en place une restauration « à picorer ». Le 3 décembre dès 20h30, soirée Kizomba, danse collé-serré.

Juste à côté, le QG Discotek, pour danser jusqu’à 5h le vendredi et 6h le samedi.

Et aussi le nouveau club libertin Le Mayerling, route de Villandraut.