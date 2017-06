Belle préparation en attendant le jour J, la Ronde Usep qui aura lieu dans quelques jours. Cette répétition générale a eu lieu mercredi, sur l’esplanade de la Filhole sécurisée par la gendarmerie nationale, en présence de 250 enfants. Il s’agissait ce jour-là du «Petit Tour USEP» organisé dans le cadre de la semaine de mobilité active et citoyenne et qui concerne les élèves des cycles 1 à 3 des écoles primaires. «La Ronde USEP fait partie de ces apprentissages, faire du vélo et savoir manier un cycle en ville, sur les routes, et savoir rouler en groupe» explique Maxime Mazzarese, délégué départemental USEP. C’est ainsi qu’un premier groupe de 80 jeunes cyclistes avaient ouvert la voie le matin, leurs 170 camarades prenant le relais en début d’après-midi. Il y avait aussi un contenu plus citoyen et social dans cette opération: les ateliers de maniement du vélo et de sécurité routière réservés aux maternelles étaient encadrés par des élèves du primaire !