Depuis un siècle, cet événement célèbre la culture rurale et l’agriculture. Il demeure un rendez-vous populaire qui attire des milliers de personnes, l’un des rares qui ait une telle longévité. La 100ème édition sera l’occasion de remonter dans le temps pour comprendre l’évolution de l’agriculture de 1905, date de création du comice, à nos jours.

Le programme

Samedi 30 septembre: à partir de 18h, soup’party avec food truck, à 21h feux d’artifice.

Dimanche 1er octobre: à partir de 10h, accueil des visiteurs et visite officielle, randonnées chevaux, motos, groupes folkloriques et chorale,expositions d’animaux et de matériel agricole, défilé de tracteurs anciens. Toute la journée, marché fermier, manèges, promenades en calèche ou poney, expositions artisanales (photos, peintures, etc).

A partir de 12h30, lâcher de pigeons par les enfants, vin d’honneur offert par la municipalité, repas sur place, marché gourmand, restaurant.