Vous avez 55 ans ou plus, vous ne maîtrisez pas ou mal l’outil informatique, le Conseil départemental de la Gironde, en partenariat avec la CARSAT, la MSA et le RSI, lance un dispositif appelé « Bus Numérique » pour vous aider à appréhender ce matériel.

Le Bus Numérique sera installé dans la commune de Captieux les 23 et 24 janvier, pour un atelier découverte.

Si vous êtes intéressés, il faut se préinscrire en mairie avant le vendredi 13 janvier au 05.56.65.60.31 ou par mail : contact@captieux.fr

Ces ateliers sont entièrement gratuits.

Déroulement

Lundi 23 janvier : le matin : découverte du bus numérique ; après-midi : atelier

Mardi 24 janvier : le matin : atelier ; l’après-midi : atelier

12 personnes maximum par ateliers