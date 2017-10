Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Stupeur et désolation pour les Marmandais qui passeront ce matin rue Toupinerie, la rue commerçante marmandaise. Jennyfer, le magasin de prêt-à-porter de la rue commerçante a été la proie des flammes au milieu de la nuit. Le feu a démarré dans un local situé entre le Coffee Shop et Jennyfer, dans des circonstances qui resteront à élucider par les gendarmes et les experts. Court-circuit dans un lieu où se situent les machineries électriques, acte volontaire, on parle d’un feu mis dans une poubelle ? Rien ne peut l’attester encore, mais la gendarmerie, le commandant de compagnie Emmanuel Locatelli en premier, n’écarte aucune piste.

Le feu a gagné les étages

Le feu, lui, s’est propagé par la cage d’escalier du magasin pour embraser l’étage et embraser la toiture. Le magasin à proprement parler a été épargné, mais il ne pourra rouvrir de sitôt à la clientèle. Les stocks ont été détruits. Les pompiers ont évité le pire. La première équipe des pompiers de Marmande dépêchée sur les lieux a fait le plus gros de l’intervention en évitant que le feu ne se propage aux bâtiments voisins et notamment au magasin Burton et à Planet Coffee Shop qui a ouvert en toute sécurité ce matin. Sous le commandement du lieutenant Philippe Maite, les équipes se sont déployées de part et d’autre de la rue, un poste de commandement venu de Monclar d’Agenais stationnant place du marché. Un tel dispositif n’existe que lorsque le danger est avéré et grave. Le risque était incontestablement que tout un quartier prenne feu !

Les sapeurs-pompiers sont venus de Tonneins (avec une grande échelle), Ste-Bazeille, Clairac, de la Vallée du Lot (Castelmoron-Le Temple), soit une trentaine de sapeurs-pompiers sur les lieux. Le feu était circonscrit vers 6h.

«C’est un drame pour le commerce du centre ville. Je salue le travail des pompiers qui ont évité que le feu ne se propage à tout un quartier» a déclaré Daniel Benquet, le maire, présent sur les lieux avec son adjoint Philippe Labardin.