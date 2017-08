Bruno Marty, maire de La Réole, répond à nos questions sur la bonne tendance en immobilier sur la cité médiévale ainsi que l’arrivée plus importante des citadins et ce qu’ils pourraient apporter à la ville.

Le Républicain : Bonjour Bruno Marty. Si le marché de l’immobilier reste majoritairement local, de plus en plus de Bordelais décident de venir vivre à La Réole. Est-ce que c’est un phénomène que vous constatez en tant que maire ?

Bruno Marty : « Oui, pour la majorité des ventes, j’ai l’occasion de rencontrer les acquéreurs. Il y a deux tendances : ceux qui louaient sur Bordeaux et qui viennent habiter à La Réole et des personnes qui travaillent sur le Réolais tout en habitant à Bordeaux et qui décident de vivre ici ».

Selon vous, qu’est-ce qui pousse ces nouveaux habitants à s’installer à La Réole ?

« Il y a quatre raisons principales : l’offre patrimoniale, le prix, qui reste accessible, la culture et les transports tels que le train, le TGV et l’autoroute. J’ai pu rencontrer au moins deux personnes qui travaillent sur Paris et qui n’ont pas besoin de se rendre tout le temps là-bas. En général, ils préfèrent habiter dans un endroit plus reculé du centre-ville pour la nature. Pour les Bordelais, c’est plutôt vers le centre-ville car ils sont proches de la gare ».

N’avez-vous pas de crainte que La Réole, et plus généralement le territoire, ait des manques en termes de services ?

« En termes de services, il y a eu une anticipation par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. Les principaux services, on les a. Écoles, collège, lycée… Nous avons aussi le centre des impôts et une marque culturelle car ces personnes qui arrivent veulent cette marque culturelle. C’est le cas, avec en plus, l’ouverture prochainement de la deuxième médiathèque à La Réole en plus de celle de Gironde-sur-Dropt ».

En quoi l’arrivée de cette nouvelle population est une bonne nouvelle pour La Réole et le territoire ?

« C’est une bonne nouvelle car il y a beaucoup de logements vacants. Cela va permettre de dynamiser l’immobilier et l’économie locale. Je reste persuadé qu’il y aura une mixité sociale heureuse, avec en plus des personnes qui auront un plus gros pouvoir d’achat. Ces personnes que j’ai rencontrées aspirent toutes aux mêmes choses : elles veulent une vie plus proche de la nature, une vie plus tranquille où elles ne courent pas. Cela permet au territoire d’avoir une mixité sociale heureuse ».

Propos recueillis par Damien Pavis.