Le rachat cet été de Bricorama par le groupe Intermarché (Les Mousquetaires) entraînera officiellement le changement d’enseigne au 1er janvier 2018. L’annonce survient au moment même où l’autre géant du bricolage, Tridôme, s’apprête à finir son magasin qui ouvrira en fin d’année, au bord de la rocade Sud. Bricomarché succèdera à Bricorama. Ce rachat d’enseigne permet à Bricomarché de damer le pion à M. Bricolage à l’échelon national, Kingfisher (avec les enseignes Castorama et Brico Dépôt) tenant le leadership devant Adeo (Leroy Merlin et Bricoman). Bricomarché pointe en 3ème position. Il faudra bien cette force de frappe pour rivaliser avec le Tridôme et ses 6.000m² qui arrivent en conquérant dans ce secteur du bricolage laissé au monopole de Bricorama jusque-là. A noter que Marmande retrouve un Bricomarché, fermé à la suite d’un incendie, zone du Cramat, route de Tonneins, c’était le 28 janvier 2001.