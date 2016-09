[BRICOLAGE] Rénovez vos meubles de jardin à l'arrière-saison

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

En hiver, rentrez votre mobilier de jardin, voire vos décorations extérieures. Idéalement dans un atelier frais et sec. Non seulement, ces éléments ne souffriront pas du gel, de la pluie et de la neige, mais c’est aussi l’occasion pour eux de “faire peau neuve”… et de gagner du temps sur le nettoyage de printemps ! Retroussez vos manches, c’est parti !

Mobilier en bois : dégriser, déshuiler, décaper

Un bois en bonne santé doit être bien propre et bien hydraté. La première étape de la rénovation est toujours de préparer le support avant l’application de produits de protection : commencez donc par nettoyer, déshuiler et/ou décaper avec grand soin. Owatrol/Durieu est le spécialiste des produits de nettoyage et de soin pour les matériaux d’extérieur avec des formules à la fois simples et rapides d’usage. Par exemple, l’Owatrol Pro multiusages est un allié précieux pour éliminer toutes les précédentes couches de peintures abîmées. Il s’agira également de redonner à votre bois l’éclat perdu sous l’effet des UV (le dégriser) et de bien désincruster les fibres suite à l’application d’huiles diverses. Utilisez alors par exemple les produits Net-trol®.

Mobilier en fer : relooker et protéger

Le mobilier en fer peut allier le charme d’antan à un style tendance grâce à l’application d’une peinture de couleur à la mode. Mais avant de penser à la finition décorative, le fer a besoin d’être protégé de la rouille. Choisissez un produit de professionnel comme l’Oxi Bois&Fer d’Oxi Peintures, qui pénétrera au cœur du support en métal ferreux pour neutraliser les particules de rouille. En imprégnant le support dans la masse, les risques de reprise de corrosion sont minimes : une protection durable qui isole ces surfaces des agressions extérieures. Comme son nom l’indique, ce produit est aussi adapté au mobilier en bois. Et côté déco, 14 teintes sont disponibles, de quoi personnaliser tout votre mobilier d’extérieur !

Mobilier en résine tressée : de la douceur !

La résine tressée est le troisième matériau tendance au jardin depuis une dizaine d’années. Avant même de penser à pouvoir la rénover, investissez dès son achat dans une résine tressée d’excellente qualité, c’est-à-dire teintée dans la masse : ainsi, les coups et rayures éventuels n’endommageront pas son aspect général.

Ensuite, pour la nettoyer sans l’abîmer, utilisez des produits et un équipement doux : commencez par laver votre mobilier à grande eau avec un tuyau d’arrosage, voire avec un karcher. Puis une simple éponge humide, un savon de cuisine (ou un savon de Marseille), éventuellement du vinaigre blanc et un chiffon doux suffisent !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

