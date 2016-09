Brèves Santé

Des souris naissent sans ovule

Et si la fécondation ne devenait plus indispensable dans la conception d’un enfant ? Pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à obtenir des souris viables et cela, sans ovule. Ils ont injecté du sperme dans une cellule qui n’était pas un ovule. Dans 24 % des cas, les souris qui sont nées étaient viables. Une première mondiale qui pourrait conduire à des nouveautés en matière de procréation médicalement assistée.

Zika : bientôt une épidémie de microcéphalies ?

Des scientifiques donnent l’alerte. Selon eux, une « épidémie globale » de microcéphalies est à redouter en conséquence des nombreux cas de Zika. Les conclusions de cette étude ont été publiées dans la revue The Lancet Infectious Diseases. Les experts ont comparé 32 nouveaux-nés atteints de microcéphalie et 62 nourrissons non touchés. Verdict ? Tous les résultats étaient négatifs dans le second groupe alors que la moitié du premier groupe présentait un test positif.

Cancer ORL : « prendre le cancer à la gorge »

En France, 14 706 nouveaux cas de cancers des voies aéro-digestives supérieures ont été diagnostiqués en 2015. Pourtant, les signes d’alerte sont souvent négligés : saignement de nez, douleur d’oreille, aphte qui persiste sans guérir, maux de gorge, perte de la voix, enrouement, bourdonnement d’oreille… Ces symptômes doivent conduire à une consultation médicale s’ils ne disparaissaient pas dans les trois semaines.

Fibromyalgie : l’intérêt des médecines alternatives

Aucun traitement ne permet de soulager à 100 % la fibromyalgie. Des chercheurs américains se sont intéressés à des solutions alternatives permettant de réduire les douleurs. L’acupuncture diminue la fatigue, l’anxiété et certaines douleurs. La méditation de pleine conscience réduit les troubles du sommeil. Grâce au tai-chi, aux massages et au yoga, certaines douleurs ont été soulagées, notamment au niveau de l’arthrose, des maux de dos…

APEI-Actualités. Johanna Amselem

Crédits des visuels : Acupuncture ; ©vkph Fotolia