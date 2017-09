Le troisième festival des Espèces de Clowns à St-Macaire n’a pas démenti des précédents et le public de tout horizon et de tout âge s’est rendu massivement au rendez-vous des Epiciers de la Benauge qui l’organisaient sur quatre scènes différentes, clowns et public cheminant ensemble dans les vieilles rues de la cité.

Que d’émotions !

Avec ces quinze spectacles, les clowns nous ont fait rire, nous ont émus et permis d’échanger et de partager, public et artistes confondus, des émotions perdues… retrouvées ou découvertes.

Pourtant pas facile de dire qu’on est clown, comme ces artistes peuvent en témoigner, car traiter quelqu’un de clown dans le langage courant a une connotation péjorative et pourtant c’est un véritable métier :

Même si l’on ne peut pas décider de devenir clown, car celui-ci fait partie de nous, de notre histoire et un jour il peut nous faire signe, encore faut-il l’entendre pour lui donner vie. Il y a toujours dans le spectacle une partie d’impro, on joue avec le public et avec ses réactions, ce qui n’est pas prévu et des fois le jeu peut nous emmener loin, c’est jouissif.

Ces spectacles gratuits ne pourraient exister sans la participation des bénévoles et la générosité du public, sans une année de préparation des organisateurs en amont. Si les festivals et spectacles de clowns de qualité sont en effet trop rares dans notre pays, rendez-vous est déjà pris avec le public pour l’été prochain.

M. B.