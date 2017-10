Brassage série : Grignols surprend Cadillac, La Brède envoie un signal fort

Poule 1

Ce week-end, dans la poule 1, le RC Libourne a poursuivi son sans-faute, avec une large victoire face à Cazaux (39-7). En revanche, l’UA Cadillac n’a pas réussi à suivre le rythme du leader en se faisant surprendre à Grignols. Face à des locaux en panne de victoire depuis le début de saison, les Cadillacais ont été dominés (20-6) mais gardent néanmoins leur place de dauphin. En bas de tableau, l’ES Eysines s’est imposée d’une courte tête face à Galgon (19-18) et Sainte-Eulalie-en-Born laisse le statut de lanterne rouge à Izon, leur adversaire du jour (13-12).

Poule 2

Dans la poule 2, le choc du week-end se déroulait sur la pelouse du RC Pimpine. Le nouveau club de l’Entre-deux-Mers recevait La Brède rugby, après un début de saison parfait (deux victoires bonifiées). Avec 89 points marqués en deux journées, les locaux ont été moins tranchants cette fois-ci. Ils sont tombés sur une solide équipe brédoise, rigoureuse défensivement, et qui a assumé ses ambitions de montée en s’imposant (3-10) chez un concurrent direct. En haut de tableau, le RAPID 33 et l’Entente Bruges-Blanquefort ont eu moins d’opposition, respectivement face à l’Entente Ambarès Saint-Loubès (12-25) et face à l’AS Cult Pessac Alouette (0-57), et gardent la tête de la poule. Le RC Vélinois a profité de son déplacement à Saint-Aubin-de-Médoc pour décrocher son premier succès.