Brassage 3 et 4e série: le RC Virazeil gagne vite et bien fait

Le RCV se déplaçait à Saint-Vite avec quelques inquiétudes, devant faire hélas avec quelques blessés, des absents et des joueurs n’ayant toujours pas validé leur licence. Avec seulement 17 joueurs disponibles, l’équipe a malgré tout fait le boulot, l’emportant avec le bonus offensif, même si beaucoup de choses sont encore à améliorer. On ne peux pas repartir de zéro avec un groupe tout neuf sans quelques déchets, imperfections, et un manque d’automatismes. C’est vrai que les consignes n’ont pas toujours été respectées mais les hommes de Cyril Clament et Casimir Yapo ont inscrit 8 essais, 4 par mi temps, montrant une volonté de bien faire. Le néo capitaine Montaulieu pouvait féliciter ses troupes. Espérons que les 15 jours de repos permettront au groupe de s’étoffer pour les prochaines échéances. Exempt lors de la 4e journée, le RCV ne rejouera que le 29 octobre à domicile contre RC Foulayronnes.

L’équipe du RC Virazeil se présentait ainsi: Nadal, Casse, Lambrot – Larrue, Gilmant – Billaud, Montaulieu, Sarrazin – Goury, Artins, Esparbes, Lafosse, Philippot, Gorrias, Grand. Puis sont entrés en jeu: Palard, Tononi.