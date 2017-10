Samedi 28 octobre à La Belle Lurette, deux groupes Les Old Boys et Fauster n’en formeront plus pour un concert uniquement consacré à David Bowie, presqu’une date anniversaire de sa disparition en janvier 2016.

Quadras « avancés » mais passionnés

D’habitude, les Old Boys embarquent le public dans un voyage musical autour des années 70 et 80 (un peu avant, un peu après) teintées rock et disco funk et Fauster propose des compositions pop rock, mais les musiciens jouent souvent à l’occasion dans l’un ou l’autre groupe. C’est un véritable partage musical qui s’enrichit des différences.

C’est donc, comme une évidence, qu’ils ont élaboré ce concert consacré uniquement au répertoire de David Bowie, ainsi que l’explique Charlie Berna batteur (professionnel depuis 30 ans), professeur de batterie à Langon et intermittent du spectacle: « on a tous grandi dans la mouvance musicale de Bowie depuis une trentaine année et nous avions envie de retravailler son répertoire, ce qui nous a permis de redécouvrir son œuvre ».

Et surtout des subtilités que leur maturité musicale a permis de saisir avec « un plus » important, la présence de Dominique François (Dom) dont la tonalité vocale dans les graves rappelle celle de Bowie, une expérience que ces quadras souhaitent partager avec le public de la Belle Lurette et… dans une future tournée internationale, comme ils aiment à le célébrer avec humour !

Ce concert d’une heure trente réunira Charly Berna batteur, Antoine Taquet à la basse, Bruno Remazeilles à la guitare, Dominique François « Dom » à la voix et Stéphane Husson au clavier. Contact : 05.56.63.02.42.