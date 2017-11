La boutique de Bouygues Telecom, située en centre-ville rue du Général Leclerc, vient de déménager dans une boutique de la galerie extérieure du centre commercial Leclerc. C’est avec « quand même un petit regret de quitter le centre-ville, faute d’avoir trouvé un local adapté ici », qu’Edvard Perrin, responsable du magasin, s’est engagé dans ce nouveau projet.

Le nouveau site, « deux fois plus spacieux », offrira plus d’espace et de confort aux clients. « Nous proposerons une gamme plus étendue aussi bien dans les mobiles que dans les produits connectés, précise le patron, ainsi que des modèles en exposition, libre d’accès pour pouvoir les manipuler. Un atout indispensable qui manquait justement dans l’ancienne boutique. »

Le gestionnaire de cette entreprise a donc saisi cette « opportunité attrayante que permettent la surface de vente et l’emplacement très fréquenté, avec la facilité de stationnement, de ce nouveau magasin ».

La perspective de ce déménagement a abouti à l’embauche d’un troisième employé, Benjamin, qui vient récemment de rejoindre l’équipe composée d’Edvard et Michaël.

Avec Alexandre, son frère et associé, Edvard Perrin avait repris la boutique du centre-ville en 2014. Les deux hommes gèrent aussi un commerce de téléphonie Bouygues à St-André-de-Cubzac. Ils emploient en tout cinq personnes.

Pratique : ouvert du lundi au samedi, de 9h à 20h et le dimanche pendant les fêtes.