Marmande Bld Richard-Cœur-de-Lion : Comment va se dérouler la consultation ?

On en sait un peu plus sur le référendum à venir concernant le boulevard Richard-Cœur-de-Lion. Comme nous vous l’annoncions dans notre édition du 22 septembre, Daniel Benquet souhaite connaître l’avis des Marmandais sur ce sujet.

La mairie travaille donc d’arrache-pied sur la mise en place de cette consultation, qui commencera au début du mois de novembre.

Pendant environ vingt jours, les Marmandais pourront donner leur opinion de deux manières différentes : soit sur le site internet de la ville, soit en indiquant leur choix dans des urnes qui seront disposées dans la commune.

Les lieux de positionnement des urnes et la date qui marque le début de la consultation étaient, à l’heure où nous bouclons ce journal, en attente de validation par Daniel Benquet.

Deux choix possibles

Les Marmandais pourront exprimer leur préférence entre deux options. Soit le boulevard reste fermé à la circulation, soit il deviendrait une zone de rencontre, où la circulation pourrait reprendre, mais limitée à 20 km/h.

Pour rappel, cette consultation ne concernera que le boulevard Richard-Cœur-de-Lion. Le sens de circulation de la rue de la République ne changera pas.

Depuis la fermeture du boulevard à la circulation, à l’été 2015, nombreux sont ceux qui estiment que le boulevard doit être réhabilité, la circulation étant, selon eux, simplement transférée sur le parking de la Filhole.