Après la pharmacie la semaine dernière, c’est au tour de l’épicerie-bar-tabac du Clavier d’être la cible des cambrioleurs dans la nuit de dimanche à lundi. Ils se sont introduits par une fenêtre latérale à l’épicerie en arrachant le couvre-joint des volets et en forçant la fenêtre. Vers deux heures du matin, l’alarme à peine déclenchée, l’épicier qui dort juste au dessus, est en quelques secondes dans son magasin, bien décidé de faire passer l’envie à qui que ce soit de s’en prendre à son bien. Les voleurs n’ont pas eu le temps de prendre les quelques gobelets de menue monnaie que le commerçant avait laissé dans sa caisse. En l’entendant arriver, ils ont fui précipitamment semant quelques paquets de cigarettes qu’ils avaient eus le temps d’entasser et laissant de nombreuses empreintes en passant par-dessus le comptoir et en franchissant la fenêtre. Les gendarmes de Bouglon appelés sur les lieux effectuaient les constatations d’usage et le relevé des empreintes. La détermination de l’épicier a visiblement surpris les voleurs qui sont partis avec un bien maigre butin !