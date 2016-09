Bordeaux Bord’ Origine : l’action qui valorise les entreprises locales

Retour de Bord’ Origine : l’action qui valorise les entreprises locales en exposant leur savoir-faire au cœur de Bordeaux

Après une première édition réussie, la Jeune chambre économique de Bordeaux renouvelle son action Bord’ Origine, pendant les Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre. Cet événement a pour but de promouvoir les entreprises locales créatrices de valeurs sur le territoire girondin afin de les faire connaître auprès du grand public et des consommateurs finaux.

Exposition sur Bordeaux de produits locaux…

Les produits sont mis en valeur dans des présentoirs situés sur les quatre places les plus fréquentées du centre-ville : Place de la Comédie, Place de la Bourse, Place de l’Hôtel de Ville et Grosse Cloche. Accessibles à tous, ils seront mis à la vue des passants, près des files d’attente des monuments visités.

Les partenaires retenus représentent la diversité du tissu économique local. Cette action fédère des acteurs économiques issus de secteurs très variés issus de la PME familiale à la Start Up en passant par de jeunes créateurs/artisans.

Parmi les entreprises exposantes, des fidèles de l’opération, tels Alain Martin, Jock, Unikalo, le Chalet Aquitain, la Manufacture du Soda…, et de nouveaux exposants à l’image d’Hasnaa Chocolat, Spa et Beauté Soin de Soi, CPVD Foulon/Lechampion, Robin Tauer…

Cette opération bénéficiera aussi d’une animation digitale inédite pendant l’événement : un concours-photo en collaboration avec l’Appli mobile gratuite Picture Hit, avec comme accroche « 2 clics + 1 photo de vous avec 1 présentoir et gagnez jusqu’à 250 euros de lots ».

Sites Internet : www.bordorigine.fr / Adresse mail de contact : bordorigine@gmail.fr