Les élèves de l’atelier mémoire du club de l’Amitié du village « Peps Eureka » fêtaient leur fin de stages qui « se sont déroulés dans une bonne ambiance, et les participants, en majorité des participantes, ont convenu qu’avec un entraînement régulier on peut garder la mémoire » dit Isabelle Ponterie, l’animatrice qui intervient dans le cadre de l’ASEPT (Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires), financée par les caisses de retraite.

Dix séances réparties sur deux mois, 11 personnes ont ainsi pu apprendre les diverses techniques pour préserver leurs capacités cérébrales pour éviter les fameux trous de mémoires !

Prochain atelier « Bien vieillir »

En janvier 2017, ouverture d’un prochain atelier sur le thème « Bien vieillir » où des sujets importants seront abordés : comment maintenir sa qualité de vie, garder son autonomie, entretenir son capital santé garder de bonnes dents, un bon sommeil, les médicaments mode d’emploi, etc. Ces ateliers se dérouleront les lundis matins, de 9h à 12h.

Renseignements: Isabelle Ponterie au 06.83.95.96.93 ou Annie Malechange.