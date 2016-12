Manu Garrido avait été très clair voici deux semaines en précisant que Blaye avait besoin de deux victoires avant la trêve pour se relancer, une pouvant seulement permettre d’espérer. Eh bien les Blayais n’auront finalement pas réussi dans leur entreprise, en s’inclinant à Mérignac tout d’abord, avant de concéder le nul ce dimanche face à Sarlat (19-19). Au cours de cette rencontre, ils n’auront pu croire au succès que durant dix petites minutes (51’- 61’). Face à des Sarladais solides devant, ils vont assez vite décrocher au score après le premier essai des visiteurs alors que l’on joue depuis à peine plus de dix minutes.

Programme copieux

La précision au pied de Jonathan Marchive et l’essai de Thomas Lamarque en tout début de deuxième mi-temps vont cependant redonner l’espoir côté girondin jusqu’à l’heure de jeu et le second essai des visiteurs. On se dit alors que les locaux n’ont plus qu’un pied en Fédérale 3 mais une dernière pénalité leur permet d’arracher un nul venant récompenser l’envie et l’enthousiasme affichés, deux ingrédients insuffisants cependant pour l’emporter. Et au vu du programme restant, copieux pour le moins, le promu est clairement désormais en ballottage défavorable.