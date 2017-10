Les Blayais ont eu fort à faire face à Surgères ce dimanche mais ce ne fut pas vraiment une surprise. En cet après-midi pluvieux, il n’était pas facile de produire un jeu alerte et c’est sur le pied agile de Jonathan Marchive que les locaux se sont appuyés pour disposer des visiteurs. C’est pourtant Benoit Planté qui, sur le seul essai des siens, va déflorer le planchot dès la 7’. Les Girondins creusent l’écart grâce à leur buteur et ils tournent à la mi-temps avec dix points d’avance (20-10).

Cinq clubs girondins dans le quinté de tête

Ils vont par la suite gérer leur petit capital, sans éclat mais avec sérieux et détermination. Pas de quoi s’enflammer certes mais de la belle ouvrage lorsque les éléments sont contraires. Les visiteurs auront cependant un sursaut d’orgueil en toute fin de rencontre avec un second essai mais la partie avait depuis longtemps choisi son vainqueur. Succès donc pour les locaux, le troisième du genre en autant de journée et à la clé la première place de la poule, les cinq clubs girondins trustant d’ailleurs les cinq premières places. Les Blayais recevront Chauray dans deux semaines avec à la clé la possibilité de glaner un succès bonifié.