Blaye Blaye au révélateur de la Fédérale 3

Pas de recrutement tapageur du côté de Blaye lors de cette intersaison mais une liste de recrues ciselée, bien pensée. Les Nord-Girondins retrouvent le niveau Fédérale après avoir fait la course en tête de la division Honneur tout au long de la saison passée ou presque, sans jamais creuser l’écart avec leurs poursuivants certes, mais avec constance et application. Les voici donc de retour dans les championnats nationaux au sein d’une poule qui n’a rien d’une sinécure et le début de saison devrait le démontrer avec deux réceptions d’affilée : celle de l’ogre Périgueux le 18 septembre puis dans la foulée celle de Surgères sept jours plus tard. Les Blayais devront marquer leur territoire d’entrée de jeu pour ainsi éviter le départ poussif que peut craindre tout promu. Ils devront faire dorénavant sans Damien Renaud, leur capitaine, contraint de mettre un terme à sa carrière sur décision médicale. Ce dernier rejoindra le staff tout comme le fera Romain Boutvillain qui prendra en charge les avants de l’équipe réserve. En pleine préparation, les Blayais ont leur feuille de route toute tracé puisqu’il sera question de maintien, un objectif qu’il conviendra de boucler dans les meilleurs délais histoire de se délester de la fameuse pression du résultat.

Gaétan Dominici (pilier – UBB). Alexandre Clair (3° ligne – Ambarès). Jason Passalacqua (talonneur) et Thomas Extrait (Bayonne). Paul Kanfer (ouvreur – Lormont). Arrivées : Damien Belaïd (1/2 de mêlée – retour au club). Julien Noui (ailier – Pays Médoc). Romain Faurie (pilier) et Jonathan Marchive (1/2 de mêlée ou ouvreur tous deux de Saint-Médard). Cédric Mangin (3° ligne) et Thibault Lacoste (pilier tous deux de Libourne). Mathieu Persico (2° ligne de Lormont). Damien Fourcade (3° ligne de Mérignac).