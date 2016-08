Biscarrosse Biscarosse sur la lancée du titre

Après Castillon en 2015, c’est un autre club du comité de Côte d’Argent qui a raflé le titre national de Promotion Honneur en 2016 : Biscarrosse. Les Landais étaient descendus la saison précédente et ils ont donc rebondi à merveille avec ce qui reste un formidable souvenir pour toute une génération, une récompense unique qui booste un club et son environnement sans pareil. Voici donc la troupe du président Dominique Brazeilles de nouveau prête à en découdre dans le championnat élite du comité avec un potentiel dopé par ce titre. Quatre départs seulement pour une petite trentaine d’arrivées ou retours. Il faudra forcément gérer cet afflux mais l’abondance de biens ne doit pas nuire au moment d’afficher ses ambitions. Et les Biscarrossais, sur la lancée d’une saison qui s’est terminée tardivement, auront à n’en point douter leur mot à dire dès lors qu’il sera question de haut de tableau. Le premier rendez-vous (25 septembre) de la saison donnera le ton puisque les Landais accueilleront ce jour là Gujan, un autre prétendant.

Départs : Théo Duprat (pilier à Sainte Eulalie), Lilian Baltieri (demi de mêlée à Ychoux), Martin Herrero (3° ligne) et Lucas Beneyton (demi de mêlée au RCBA).

Arrivées : Fredéric Ducom (pilier retour au club) et Anthony Sérignac (pilier de Gujan). Ronan Pereyde (3/4 du RCBA). Jonathan Michel (pilier retour au club) et Aymeric Delporte (2° ligne de Parentis). Guillaume Bélier (3/4), Karim Namous (3/4), Dorian Durand (3° ligne) et Damien Hénin ( 2° ligne – Ychoux). Nicolas Portelli (3/4 – Sanguinet). Maxime Lescarret (demi de mêlée – Orange).

Reprise : Jonathan Gallaret (2° ligne), Lucas Garcia (3° ligne),Virgil Lopez (arrière), Romain Miot (pilier ou 2°ligne), Lucas Rodriguez (3/4), Thomas Doute (3/4), Kévin Pierre (3/4), Jeff Courty (demi de mêlée), Guillaume Quillet (3° ligne), Axel Renay (2° ligne), Quentin Dumora (2° ligne) et Benjamin Dumora (2° ligne).

Jonathan Gallaret (2° ligne), Lucas Garcia (3° ligne),Virgil Lopez (arrière), Romain Miot (pilier ou 2°ligne), Lucas Rodriguez (3/4), Thomas Doute (3/4), Kévin Pierre (3/4), Jeff Courty (demi de mêlée), Guillaume Quillet (3° ligne), Axel Renay (2° ligne), Quentin Dumora (2° ligne) et Benjamin Dumora (2° ligne). Juniors passant seniors : Baptiste Saubesty (demi de mêlée), Paul Bargiacchi (pilier), Aymeric Le Coz (3° ligne) et Jérémy Cabescas (3/4).