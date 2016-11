Clairac Bientôt un seul médecin

En avril prochain, il ne restera plus qu’un docteur généraliste à Clairac. Arrivée l’an passé, Victoria Pons, médecin espagnole, est partie au début de l’été « pour des problèmes de santé » explique le maire Michel Pérat, et elle a depuis remboursé tous les frais engagés par la commune pour garantir une installation optimale. Depuis la commune cherche deux nouveaux médecins et a même posté une annonce sur son site internet. Elle dispose d’un cabinet tout équipé et quasiment neuf pour accueillir le médecin espagnol…

Le maire ne tombe pour autant pas dans le catastrophisme, « j’ai un dossier pour un recrutement » avec un contact sérieux.

Enfin quant à la maison de santé de Clairac, si le projet semble toujours repoussé, Michel Pérat reste confiant : « L’accord de 2011 concernant un pôle de santé du Tonneinquais incluant les maisons de santé du Mas et de Clairac n’est pas remis en question. Je ne suis pas à un an près mais il faut tenir les engagements qui ont été pris ! »