C’est un atelier bien sympathique qu’organisent Bastid’Art et la plasticienne M!ck. Les volontaires sont invités à venir au Lieu, place des Ecuries royales, afin de construire de petites sculptures à base d’objets recyclés (jeans, lunettes de soleils, cassettes audio, vieux téléphone, chaîne audio, vinyle, etc.).

L’idée est d’exposer les œuvres dans des caisses colorées pour former un cabinet de curiosités. Ce cabinet de curiosités pourrait ensuite prendre la route pour être visible sur tout le territoire.

Les dates

Jeudi 26 et lundi 30 octobre de 14h à 18h ; jeudi 2 novembre de 14h à 18h ; samedis 18 et 25 novembre de 10h à 12h ; mercredis 27 décembre et 23 janvier de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Les sculptures ainsi créées vont, dans un premier temps, décorer la ville.

Renseignements au 09.67.52.73.46.