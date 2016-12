Avec la vague de froid de ces derniers jours, l’hiver s’est rappelé à notre bon souvenir. Un peu en avance par rapport aux années précédentes. Pour éviter toutes les maladies à venir, préparez-vous du mieux possible. Olivier Pauvert, de la pharmacie du centre et Virginie Triscos, du magasin Tout Naturellement, rue de la Filhole, nous livrent quelques méthodes pour booster votre organisme.

Lavez vos mains

La première des précautions à prendre pour éviter de tomber malade c’est le lavage de mains. « Il n’y a pas de méthode plus efficace. Cela évite d’attraper les maladies hivernales comme la gastro-entérite mais également le rhume ou la grippe », détaille Olivier Pauvert.

Bien manger

Certains diront que c’est le début du bonheur. Mais c’est surtout le début de la santé. « C’est la base. Une bonne alimentation équilibrée permet un meilleur état de santé général. Vos défenses immunitaires en seront donc fortifiées », explique le pharmacien. En cette période, les agrumes sont de bons alliés car ils apportent la dose de vitamine C nécessaire pour être en forme.

Faîtes confiance aux abeilles

Les produits de la ruche sont souvent considérés comme des bons stimulant pour votre immunité. « La gelée royale va tonifier votre système immunitaire et atténuer la fatigue. C’est l’idéal pour attaquer l’hiver en forme », précise Virginie Triscos. La propolis, utilisée par les abeilles pour assainir la ruche a également des vertus pour la prévention des infections.

Pépins de pamplemousse

Autre conseil pour vous aider à traverser l’hiver, le pépin de pamplemousse. Consommé en goutte il permet de protéger contre les infections virales. « L’idéal est de faire une cure en prenant une dose tous les matins pendant la période hivernale. »

Purifiez votre air

La qualité de l’air est un facteur non négligeable du bien-être. Cependant, en temps de grand froid, pas facile d’aérer régulièrement son intérieur. Dans ce cas, les huiles essentielles peuvent être un bon moyen. « Utilisées dans un diffuseur, les huiles essentielles permettent de purifier l’air de votre maison et d’assainir les voies respiratoires. » Eucalyptus, lavande et ravintsara sont les plus utilisées.

Infusions

Certaines plantes sont également reconnues pour leurs vertus protectrices. « C’est le cas de la cannelle et de l’echinacée. Consommées en infusion elles permettent de donner un petit coup de fouet à votre immunité », détaille Virginie Triscos.

Nous espérons que tous ces conseils vous guideront pour passer le meilleur des hivers.

Et vous, quel est votre secret ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires