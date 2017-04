BIEN ETRE. Des soins bien-être à la maison

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les masseurs et les esthéticiennes sont de plus en plus nombreux à se déplacer au domicile de leurs clients pour leur prodiguer des soins bien-être. Des prestations bien pratiques pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas se déplacer.

Si c’est votre cas, il suffit de prendre rendez-vous. Les professionnels apportent leur table de massage et le matériel nécessaire mais rien ne vous empêche de préparer l’ambiance qui vous convient avec votre musique, l’éclairage que vous souhaitez et vos huiles essentielles préférées pour profiter d’un cadre confortable, chaleureux et paisible. Du sur-mesure qui ne coûte pas plus cher car les tarifs appliqués sont en général les mêmes qu’en institut auxquels peuvent s’ajouter des frais de déplacement, en fonction de la distance parcourue.

Pour profiter chez soi des bienfaits de la balnéothérapie, il est nécessaire de se procurer les équipements adaptés. Par exemple en installant une colonne hydromassante dans votre cabine de douche. Pour un système fonctionnel de qualité, comptez au moins 300€. Les spas ont de plus en plus la cote à la maison. Dans leur version gonflable, vous en trouverez à moins de 2 000€. Livrés en kit avec pompe de gonflage, système de filtration, produits de traitement et couverture, ils ne nécessitent pas de travaux et peuvent s’installer en intérieur comme à l’extérieur.

Spa, hammam, sauna

Plus onéreux, les spas encastrables se déclinent sur une large gamme de 3.000€ à 20.000€ en fonction des options. Ronds ou rectangulaires, ils sont dotés de jets d’intensité variable, avec un flux unique ou un mouvement circulaire, et réglables pour masser les différentes parties du corps. Certains diffusent des arômes et proposent des jets de lumière. D’autres, plus grands, permettent même de nager à contre-courant !

Le hammam arrive aussi à domicile grâce à un système de cabine qui peut être combiné avec une douche ou à une baignoire équipée de jets de massage et d’un générateur de vapeur, voire d’une pompe pour diffuser des huiles essentielles. L’installation dans une salle de bains coûte entre 2.000€ et 5.000€. Si vous préférez le sauna, des modèles en bois à monter soi-même sont commercialisés entre 1.000€ et 3.000€.

Plus traditionnelle, la cabine extérieure de type chalet en bois qu’on installe à la place de la cabane de jardin peut atteindre 10.000€. La production de chaleur est assurée par un poêle en bois ou électrique, en encore via des panneaux infrarouges.

APEI-Actualités

Crédits des visuels :

Baignoire balnéo : ©Jean-Paul Comparin Fotolia

Colonne douche : ©Paris Photo Fotolia

Jacuzzi gonflable : ©Patrick Bonnor Fotolia

Massage à domicile : ©Lolo Stock Fotolia