En vue de son déménagement dans ses nouveaux locaux rue Saint-Romain, en septembre prochain, l’équipe actuelle de la bibliothèque -composée de Christiane Charrier et de Florence Valade renforcée par l’arrivée de Ludivine Garuz- se mobilise pour préparer les différentes étapes d’aménagement et d’organisation de la future médiathèque (agencement général, lancement des consultations mobilier et matériel, commandes et traitement des nouvelles collections, organisation et logistique, déménagement etc.) avant l’ouverture au public prévue dans quelques mois.

Afin de préparer au mieux la transition progressive entre l’établissement actuelle et la future médiathèque, les horaires d’ouverture sont modifiés avec une fermeture les lundis soirs et mardis matins mais un maintien de l’ouverture les mercredis et samedis, aux horaires habituels. Enfin, à compter du 1er juillet, la bibliothèque municipale fermera ses portes pour les rouvrir dans ses nouveaux locaux.