Marmande Biblio braderie à la médiathèque

Ce samedi, de 10h à 17h, la médiathèque Albert-Camus propose une biblio-braderie: après désherbage, elle mettra en vente des livres qui ne sont plus empruntés, au profit de l’association Bibliothèques sans frontières. Les tarifs seront de 5,50€ pour les journaux et revues, 1€ pour les livres pilonnées et 3€ pour les CD, DVD et livres neufs issus de dons. Une sympathique et solidaire initiative!

A 10h et 14h, visite des réserves.

De 15h à 17h, toujours à la médiathèque Albert-Camus, rencontre avec Odile Lagacherie, maître de conférences en langues et littératures latine et grecque, pour une mise en valeur des ouvrages anciens du fonds patrimonial de la médiathèque, dans le cadre du Cenacle, nouveau rendez-vous mensuel de la médiathèque.

Entrée libre.