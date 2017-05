195 porteurs de projets ont été accueillis par la Boutique de Gestion, BGE, durant l’année 2016 et près de 50 ont pu créer leur entreprise, dont Jean-Jacques Labrunie, 50 ans, qui n’aurais jamais pu imaginer qu’un jour il parviendrait à être patron de sa propre entreprise. Vaillant et méticuleux agent du nettoyage n’ayant connu que ce métier dans sa vie, il pensait bien faire sa route au sein de l’entreprise qui l’employait. Il a fallu qu’un grave accident de moto survienne pour que sa vie bascule. Licenciement, deux ans de chômage et un handicap à un bras qui l’a vacciné de la moto, Jean-Jacques Labrunie, d’un naturel optimiste, s’est alors mis en quête d’un travail. La disco-mobile? Un essai sera tenté, non concluant. Pourquoi ne pas se mettre à son compte dans ce qu’il sait faire le mieux, le nettoyage de bureaux, locaux commerciaux, entreprises… Jean-Jacques Labrunie sera guidé par Cap Emploi vers BGE et Christelle Girard le suivra durant les 3 ans impartis, dans ce qui s’appelle des «couveuses d’entreprise» où l’on apprend aux futurs entrepreneurs de conduire leur affaire.

Jean-Jacques Labrunie a pu valider sa formation, il est aujourd’hui son propre patron, ce dont il n’est pas peu fier.