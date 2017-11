«Comme un alpage», le film-documentaire de Bernard Lataste réalisé sur l’histoire de la ferme d’Estoppey à Romestaing a obtenu ce week-end le prix du public, lors du festival du cinéma amateur «La 25ème heure» de Salies-de-Béarn. Le vidéaste amateur, correspondant pour notre journal, concourrait dans la catégorie nature, tradition, patrimoine et ruralité. Il a conquis le public béarnais mais pas seulement, on se souvient du succès obtenu lors des projections à Cocumont, puis au cinéma Plaza à Marmande et à l’Odyssée à Casteljaloux. «Il a fallu présenter une version courte de 15 minutes, quand le film complet est de 42 minutes. Je suis d’autant plus content qu’une sélection s’est opérée sur 16 films et que trois étaient nominés, j’ai eu le plaisir d’obtenir ce premier prix» commente l’ancien directeur d’école qui voue une passion pour l’image à des fins de valorisation de notre beau patrimoine et de ceux qui l’animent.

Michel Pradeau