Il est évidemment plus facile de faire se déplacer des ténors de la politique quand on en est un soi-même ! Matthias Fekl, ancien ministre de l’Intérieur, a su trouver l’appui de l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, pour l’appuyer dans sa campagne des élections législatives. Bernard Cazeneuve viendra soutenir Matthias Fekl et sa suppléante Régine Povéda. Cette soirée se déroulera à l’Espace-Expo, jeudi 1er juin à 20h. Elle est ouverte à tout le monde.