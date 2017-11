De formation treiziste à Tonneins, Benjamin Vergniol a testé le rugby à quinze à l’US Casteljaloux. Deux expériences en Fédérale 2 entrecoupées d’un titre de champion de France à La Réole 13. Fin octobre, l’espoir vient de prendre une grande résolution: retourner aux Dragons Catalans. Son ambition: jouer dans la Super League professionnelle. Entre le rugby à XV et le treize, de quel côté mon cœur balance? Un véritable dilemme pour Benjamin Vergniol, membre de Casteljaloux (Fédérale 2) en ce début de saison, courtisé par les « Léopards d’Aquitaine » de Villeneuve XIII (Élite 1) et les Dragons Catalans de Perpignan? Un choix cornélien pour ce jeune de 21 ans, cédant finalement aux chants des sirènes.

Après maintes sollicitations, réflexions, le centre casteljalousain a mis fin – non sans regret – à cette nouvelle expérience quinziste, au terme de six matches (dernière apparition contre Malemort) de championnat. La tentation était trop forte de passer à côté d’un retour à Perpignan. Comme nous l’expose Éric Vergniol, son oncle, ancien international… treiziste et quinziste, ancien joueur de Marmande puis entraîneur à… Casteljaloux.

Une impatience à canaliser

Membre du comité directeur de la FFR XIII, l’actuel président du club de Tonneins est bien placé pour commenter ce changement. «Benjamin m’a toujours demandé des conseils. Ce choix lui appartenait. C’était l’une ou l’autre des disciplines, il fallait trancher. Il se sentait bien à Casteljaloux. Mais la proposition catalane avait de quoi le titiller. Il connaît déjà la maison pour avoir effectué une bonne saison 2016-2017 chez les espoirs.»

C’est la filière qui a permis de révéler par exemple les Théo Fages, Eloi Pelissier, aujourd’hui sous les couleurs de clubs anglais en Super League. «Il y a bien 5-6 Français opérant dans des franchises anglaises, et d’autres anciens espoirs de l’Union Treiziste Catalane (réserve perpignanaise) à avoir percé au niveau professionnel chez les Dragons. Mon neveu a le défaut de sa jeunesse. Parfois, il manifeste une certaine impatience. Je lui dis, j’essaie de le raisonner. Benjamin voudrait aller plus vite que la musique.»

Du treize au quinze: allées et venues

Les propos d’Éric Vergniol corroborent un parcours assez instable depuis ses débuts à l’école de rugby de Tonneins XIII. A 18 ans, il avait quitté le giron treiziste pour une première tentative au quinze, toujours à Casteljaloux. Il avait effectué une saison (2014-2015) correcte sous les ordres de David Ballihaut et J-D Borenstein. Avant de reprendre le chemin inverse, de filer à La Réole 13, de soulever le bouclier de champion de France (Élite 2) en mai 2016. Par l’entremise de son président Patrick Mauri, Villeneuve 13 était revenu plusieurs fois à la charge en octobre, misant sur les qualités athlétiques de cet espoir 3e ligne, poste occupé au treize. Nanti d’un diplôme de paysagiste, Benjamin Vergniol repousse son entrée dans la vie active. Il est encore en âge de rêver à un contrat professionnel, à la Super League. Demi-finalistes à deux reprises (2009, 2014), finalistes de la Challenge Cup (2007), les Dragons Catalans ont tout lieu de se donner les moyens d’y arriver. A l’instar du jeune Vergniol, marchant sur les traces de ses aînés. En signant un contrat espoir amateur dans le club prestigieux des Dragons Catalans, l’ancien tonneinquais et réolais espère bien entrevoir une carrière au rugby à 13. Lui seul a les clés pour y parvenir. Question de patience, sans brûler les étapes, n’est-ce pas Benjamin?

Dominique EMPOCIELLO